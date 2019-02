A Qb apre la mostra di Angelo Rossi

GROSSETO Si parla di arte domenica 3 febbraio alla Casa del Quartiere (piaza Pacciardi, 1 – ex Piazza della Palma). Alle 17.30 sarà inaugurata la mostra di Angelo Rossi dal titolo “L’umanità vive nello spazio”.

“Con quest’espressione del titolo mi riferisco – spiega Angelo Rossi, parlando della sua esposizione – alla vera essenza delle creature viventi. Lo spirito degli abitanti del pianeta non è confinato in un luogo specifico, si muove libero in ogni angolo del universo, dove avviene il tutto. Si tratta di un percorso di ricongiungimento della materia con l’energia. Del visibile con l’invisibile. Dalla fine degli anni ’90 le automobili affiorano nella mia produzione come una sorta di archeologia del oggi. Le macchine realizzate con ceramica, legno sagomato ed ecopelle imbottita sono percepite dall’alto, direttamente dal mio corpo psichico che aleggia e guarda le automobili affondare e fossilizzarsi nell’asfalto. Le cellule del corpo nascono e muoiono continuamente formando un’esistenza più grande, la nostra. La nascita e la morte delle stelle che compongono le galassie formano una vita più grande, la vita dell’universo. Per me l’universo e un grande organismo vivente, un flusso continuo di nascite e morti che crea una vita cosmica dove gli esseri viventi ma anche le cose inanimate dipendono gli uni dagli altri.”

L’esposizione sarà aperta fino al 9 febbraio.