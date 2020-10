Libro e circo per i bambini: due eventi al Museo in un fine settimana speciale

GROSSETO – Al Maam un fine settimana ricco di iniziative. Sabato 17 ottobre, alle ore 17,30, alle Casette del Cinquecento del Cassero Senese, sarà presentato il libro “Il volo del grifone” verrà presentato dello scrittore grossetano Alessandro Spalletta, capitolo finale della “Saga del Grifone“.

Il romanzo storico, ambientato nel Medioevo, racconta la storia di Bino degli Abati del Malia, nobile condottiero vissuto nel XIV secolo. Moderatore della serata: Enrico Pizzi, giornalista e direttore di TV9.

Al termine, degustazione di prodotti tipici del territorio offerti dal Caseificio Sociale di Manciano e da LaSelva Bio. Per prenotarsi: 0564 488752 accoglienzamaam@gmail.com. Evento gratuito.

Domenica 18 ottobre, dalle ore 16 in piazza Baccarini continuano i festeggiamenti per i 160 anni del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. Tutti i bambini sono invitati a divertirsi in compagnia di Fool Circus. La scuola di circo propone laboratori divertenti e interattivi che stimolano creatività e fantasia.

Queste le fasce orarie e i laboratori proposti:

16-16,30 o 16,40-17:

– laboratorio creativo

– hulahoop dance

– scuola di circo: equilibrismo

– scuola di circo: giocoleria

17,20-17,50 o 18-18,30:

– laboratorio bolle di sapone

– hulahoop dance

– scuola di circo: equilibrismo/giocoleria

– il teatro racconta favole

Per ogni orario proposto è possibile prenotare una sola attività telefonando allo 0564 488752 , accoglienzamaam@gmail.com. Evento gratuito