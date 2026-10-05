GROSSETO – La Società Dante Alighieri apre ufficialmente le attività dell’anno 2026/2027 con l’esposizione di libri “Parole di carta”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione della comunicazione scritta e della lettura, organizzata in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano.

L’appuntamento è in programma venerdì 9 ottobre, dalle 16 alle 19, negli spazi del Polo Universitario in strada Ginori 3: un pomeriggio pensato come spazio espositivo dove autrici e autori potranno presentare direttamente le proprie opere, dialogando in modo immediato e interattivo con il pubblico. La mostra sarà arricchita anche da lavori di artisti che collaborano da tempo con la Società Dante Alighieri.

Durante l’evento verrà ricordata la professoressa Angela Baio, per molti anni vicepresidente del comitato di Grosseto e membro del direttivo. Alcuni suoi ex allievi parteciperanno per portare una testimonianza del suo impegno nel mondo dell’istruzione e della cultura, sottolineandone la competenza, la dedizione e l’umanità.

La giornata si concluderà con una degustazione.