“Libri in Cava”: torna la rassegna al Parco di pietra. Si parte con il nuovo thriller di Legaluppi

GROSSETO – Alla Cava di Roselle tornano i libri. Anche quest’anno, infatti, riparte la rassegna “Libri in Cava” che porterà nel giardino tra le rocce autori locali e non. Si comincia mercoledì 19 giugno alle 21.30 con la presentazione dell’ultimo thriller di Carlo Legaluppi “La nuova inquisizione. Redde rationem” (Alter Ego edizioni).

A dialogare con l’autore la giornalista Irene Blundo. Letture a cura dell’attrice Paola Riviello e partecipazione Michele Scuffiotti, di EdicolAcustica, partner dell’evento. La presentazione del libro, infatti, è realizzata anche in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni e parte del ricavato dalla vendita del volume sarà destinato all’associazione La Farfalla – cure palliative Loretta Borzi onlus.

“La nuova inquisizione”

Siamo a Los Angeles nel 2017. Il detective Dylan Stevenson indaga incidente stradale nel quale hanno perso la vita due bambini, apparentemente in fuga dall’istituto per orfani St. Gabriel. Nel frattempo, a Milano, il Capitano in congedo del Sas, Sir Alexander (Alex) Martini Miller, viene coinvolto, suo malgrado, nelle indagini sulla misteriosa sparizione di Melissa, sua ex fiamma. In una corsa contro il tempo e contro nemici che sembrano provenire da ogni parte, Alex scopre che, dietro la sparizione dell’amica, potrebbero nascondersi le tessere di un agghiacciante mosaico, rispetto al quale il rapimento di Melissa rappresenta la punta dell’iceberg. Assieme agli amici Carlo Lamberti e Cyrus Fox, l’ex capitano del SAS si trova invischiato in una battaglia contro una misteriosa organizzazione, il cui piano delirante potrebbe addirittura sconvolgere gli equilibri internazionali. È la resa dei conti, per Alex. In un rocambolesco susseguirsi di scontri, dovrà mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri amici, non solo per salvare la pelle e per scoprire il progetto che si nasconde dietro le macchinazioni dell’organizzazione, ma anche e soprattutto per ritrovare se stesso, e fare i conti con il proprio passato.

“La nuova inquisizione” è il terzo libro che ha per protagonista l’ex capitano del SAS Sir Alexander (Alex) Martini – Miller, seguito ideale de “La Ottava Croce Celtica – Nulla è Come Sembra” (Alter Ego, 2016) e” La Morte Viene dal Passato – Nubi Scarlatte” (Alter Ego, 2017). I primi due libri hanno ricevuto vari premi e riconoscimenti in concorsi letterari nazionali e internazionali.

L’autore

Carlo Legaluppi nasce nel 1957 a Manciano, in provincia di Grosseto. E’ vicepresidente dell’Associazione Letteratura e Dintorni di Grosseto che ha dato vita al Premio Letterario Nazionale Città di Grosseto Amori sui generis e vicecoordinatore del Comitato promotore del Premio Letterario Toscana.

Il programma dei prossimi giorni

La settimana della Cava di Roselle prosegue giovedì 20 con il cinema all’aperto e la proiezione del film “La prima pietra” di Ravello, per arrivare al teatro canzone, venerdì 21, con lo spettacolo “Cabaret in-canto” e alla musica di “Tre pazzi avanti”, sabato 22. Tutte le serate sono a ingresso libero.

La Cava di Roselle è aperta dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409