“Libri in Cava”: l’attore Marco Bonini presenta il suo “Se ami qualcuno dillo”

ROSELLE – “Se ami qualcuno dillo” è il primo libro dell’attore Marco Bonini e il protagonista del prossimo appuntamento con “Libri in Cava”, mercoledì 17 luglio alle 21.30. Sarà presente l’autore, che torna alla Cava alla Cava di Roselle (Grosseto) dopo la presentazione nel 2010 del film “Diciotto anni dopo” di cui era attore e sceneggiatore.

“Se ami qualcuno dillo” è una storia familiare di crescita e redenzione, che l’autore ci presenterà insieme al giornalista Luca Ceccarelli. Un esordio narrativo emozionante che con delicatezza tocca il tema del rapporto, spesso difficile e controverso, tra padre e figlio, e della capacità di esprimere i propri sentimenti senza riserve con, a fare da sfondo, la Roma contemporanea e quella degli anni Ottanta.

“Se ami qualcuno dillo”. Roma, anni Ottanta. Marco, dieci anni, è innamorato cotto. Daniela è la bambina più bella del cortile e la guarda tutti i giorni dal balcone. L’amore non corrisposto lo sta consumando, ma in casa c’è qualcuno molto più irritato di lui. Sergio, suo padre, non crede ai propri occhi: il suo figlio maggiore, “rimbambito” per una ragazzini? Poi un pomeriggio, imbambolato dall’apparizione di Daniela sul terrazzo di fronte, Marco si lascia sfuggire una biglia che precipita per sette piani, centrando il parabrezza della macchina della signora Lelle. Sergio esce, guarda di sotto e finalmente urla contro il figlio il suo inappellabile Primo comandamento: “Lo vedi a innamorasse che succede?… solo guai! Lascia st’ le donne, so’ solo ‘na perdita de tempo”. Roma, estate 2000. Marco, ventotto anni, fa l’attore, guida una decappottabile inglese e non si innamora più da un pezzo. Poi una mattina un telefono squilla in una stanza buia e cambia tutto. Sergio ha avuto un infarto, è in coma e potrebbe non risvegliarsi. La storia di Marco e di suo padre inizia da qui, dall’attimo in cui sfiorano la fine. L’infarto non uccide il corpo di Sergio ma resetta il suo cervello: al risveglio il vecchio Sergio, l’uomo tutto d’un pezzo che non sapeva fare una carezza ai suoi figli o dire ti amo a sua moglie, non c’è più. Al suo posto è arrivato un alieno, imprevedibile, folle e delizioso come un neonato che deve imparare da capo tutto del mondo degli uomini. Il nuovo Sergio non sa leggere né scrivere, ma balla, ride e sa quando fare una carezza o una dichiarazione d’amore. Sergio sa essere finalmente felice e sa insegnarlo agli altri. Marco è ancora in tempo per apprendere la nuova lezione?

L’autore. Marco Bonini è nato a Roma, dove ancora vive e dove, tiene a precisare, la sua famiglia abita da generazioni. Attore e sceneggiatore, scrive per il cinema e la televisione. Nel 2015 ha firmato con Edoardo Leo la sceneggiatura del pluripremiato “Noi e la Giulia”, vincitore di due David di Donatello, due Nastri d’Argento e del Globo D’Oro della stampa estera come migliore commedia dell’anno. È tra i protagonisti della fortunata trilogia di Sydney Sibilia, “Smetto quando voglio” .

Il programma della settimana

La settimana della Cava continua giovedì con il cinema all’aperto: è in programma la proiezione del documentario “Dove bisogna stare” di Daniele Gaglianone (ingresso libero per le due serate). Venerdì 19 luglio torna la Grosseto Blues Night, promossa dalla Fondazione Il Sole (biglietti disponibili all’edicola di via della Pace a Grosseto, posto unico 15 euro, gratuito per i ragazzi sotto ai 16 anni), e sabato 20, invece, spazio alla lirica con “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, promosso da Fondazione Grosseto Cultura (prevendite presso la sede della Fondazione, in via Bulgaria a Grosseto).