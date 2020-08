Libri e proiezioni al Clorofilla Film Festival: il programma di sabato

RISPESCIA – Un’altra giornata piena di iniziative, sabato 22 agosto, per il Clorofilla film festival a Festambiente in corso di svolgimento a Rispescia.

Per l’appuntamento in attesa delle proiezioni, alle 19.30 si parla del libro Quando il fumo si dirada di Federico Raponi che sarà introdotto da Simone Ferretti.

Più di trent’anni, tutti d’un fiato. Dalla Pantera ai centri sociali. Dal Chiapas al Kurdistan. Dal processo Priebke al Teatro Valle Occupato. Soprattutto, Radio Onda Rossa e la passione per cinema e teatro.

Federico Raponi è giornalista e lavora nella libreria di famiglia a Roma. Conduce su Radio Onda Rossa alcune trasmissioni su cinema e teatro. E’ collaboratore storico del Clorofilla film festival.

Per le proiezioni alle 21.15 Under the water di Davide Lupinetti: attraverso gli occhi di Barack, il breve documentario descrive la storia di vita quotidiana a Korogocho, in Kenya, in una delle baraccopoli più povere del Terzo mondo.

A seguire The Watchmaker di Antonello Matarazzo, un viaggio metaforico in giro per il mondo durante la quarantena, partendo da un paese del sud Italia. Una riflessione sull’energia del silenzio. I

n Confessione di Alessandro Tommasi si racconta la confessione di un amante del mare.

Spazio ai festival con Plastik Sulki di Valerio Matteu, presentato da Angelica Mureddu del Murmat Festival: una riflessione sui danni delle plastiche in mare.

A chiudere Controcorrente di Daniele Giustozzi, Claudia Carotenuto, che saranno presenti in sala, presentato da Marino Midena di Green Movie Film fest. Un viaggio attraverso la penisola per raccontare lo stato dell’ambiente e le criticità dell’acqua in Italia, nella sua assenza, presenza e sovrabbondanza.

Negli spazi dell’auditorium durante Festambiente è allestita la mostra di Giacomo Radi, naturalista e fotografo professionista che sarà presente a Festambiente il 21 agosto per presentare il suo lavoro in video “Diari di un naturalista” realizzato insieme a Federico Santini.

Si ricorda che per partecipare è necessario prenotare tramite il sito www.festambiente.it (costo per intera manifestazione: 3 euro che saranno devoluti al Progetto Rugiada).

I posti disponibili per lo spazio cinema sono 30.