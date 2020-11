“Libri a merenda”: gli incontri in biblioteca adesso si fanno online

GROSSETO – Mercoledì 25 novembre alle 16,30 si terrà il secondo incontro del gruppo di lettura della Biblioteca civica falesiana, “Libri a merenda”, coordinato dall’associazione culturale Assaggialibri. Questa volta, in ottemperanza alla normativa anti covid, si terrà online: basterà contattare la Biblioteca via mail o telefono per avere il link tramite il quale collegarsi.

“Libri a merenda” è un appuntamento ricorrente, aperto a tutti, e si propone come un’occasione per parlare di libri, confrontarsi su quelli che ci sono particolarmente piaciuti, sugli ultimi libri letti, sui libri che mai avremmo voluto leggere.

Non un semplice gruppo di lettura o un incontro per soli lettori, ma un momento di scambio di esperienze e di dialogo partendo dai libri e non solo.

Gli incontri di lettura “Libri a merenda” rientra nel programma di iniziative proposto dalla Biblioteca Falesiana al quartiere Salivoli: tutte le attività in programma, ove possibile, saranno realizzate a distanza per garantire la continuità del servizio e l’offerta culturale anche se solo virtualmente.

Si ricorda che la biblioteca prosegue con il servizio di prestito di libri, riviste e dvd, su prenotazione tramite e-mail (biblioteca@comune.piombino.li.it) o per telefono (0565 226110). I bibliotecari restano a vostra disposizione per consigli e proposte di lettura, per ogni domanda e richiesta di informazione. Informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.piombino.li.it oppure 0565 226110.