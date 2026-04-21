GROSSETO – Liberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Repubblica democratica e antifascista e del suffragio universale.

A ricordarlo il comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Anpi, associazione nazionale partigiani d’Italia: “Nel 1946 le donne italiane conquistarono finalmente il diritto di voto: il 10 marzo nelle elezioni amministrative e, il 2 giugno, nel referendum istituzionale e per l’Assemblea Costituente. Un passaggio decisivo, che non fu una concessione ma il risultato della partecipazione alla Resistenza e di una nuova consapevolezza civile. Fino ad allora escluse dalla vita pubblica e confinate in un ruolo imposto dal modello patriarcale e dal fascismo, le donne furono invece protagoniste della lotta di Liberazione. La loro fu una scelta di disobbedienza verso un sistema che pretendeva obbedienza assoluta, e assunse un forte significato politico. Furono volontarie a pieno titolo nella Resistenza, presenti in ogni ambito: nella lotta armata, come staffette, nella stampa clandestina, nel trasporto di armi, nell’organizzazione sanitaria, nei Gruppi di Difesa della Donna. A queste si affiancarono molte altre donne che, pur senza un coinvolgimento ufficiale, sostennero in mille modi la Resistenza al nazifascismo”.

25 aprile a Grosseto

In Maremma, sull’Amiata e nelle Colline del Fiora, le celebrazioni coinvolgeranno numerosi territori. A Grosseto la giornata prenderà il via alle 8.30 al cimitero di Sterpeto con la messa in suffragio dei caduti, per proseguire con le deposizioni delle corone e il corteo da Porta Vecchia al Bastione Rimembranza, fino alla cerimonia conclusiva in Piazza Dante dalle 11. Interverranno, tra gli altri, la presidente provinciale Anpi Antonella Coppi, Giorgia Masuero per l’Officina Giovani Antifascisti, l’assessore regionale Leonardo Marras e il presidente della Provincia Francesco Limatola.

“L’orazione ufficiale sarà affidata a Ilaria Scalmani, responsabile nazionale dell’Unione donne in Italia, scelta che assume un significato particolare – spiega l’Anpi -. L’Udi affonda infatti le proprie radici nei Gruppi di difesa della donna, nati durante la Resistenza per sostenere la lotta di Liberazione e aprire la strada ai diritti e alla piena cittadinanza delle donne. Da quell’esperienza nasce un impegno che arriva fino a oggi: un filo che unisce le partigiane, le Madri Costituenti e le generazioni successive, richiamando a una responsabilità attuale: dare piena attuazione alla Costituzione. Perché la democrazia non è mai definitivamente acquisita: va difesa e praticata ogni giorno. Ci si attende una partecipazione ampia e determinata, come risposta civile di una comunità che salvaguarda la Costituzione e ne rivendica la piena attuazione, dopo aver respinto nel referendum di marzo ogni tentativo di svuotarla e alterarne l’equilibrio. La Costituzione resta un punto fermo: si attua e si difende”.