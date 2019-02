Liberare le spiagge dalla plastica: “Clean Beach Tour” fa tappa a Monte Argentario

PORTO ERCOLE – Fa tappa a Monte Argentario l’inziativa “Clean Beach Tour” che domenica prossima, 3 marzo a Porto Ercole, vuole liberare le spiagge dalla plastica.

Per chi vuole aderire l’appuntamento è per le ore 9,30 presso il punto di ritrovo in prossimità della Riva del Marchese, da qui i volontari proseguiranno per le altre cale (Pilette, Spiaggia lunga, Acqua dolce) della frazione.

L’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Monte Argentario è ideata e organizzata da Waves Avenue, un sito web che racconta storie di viaggi legati al mondo del surf, organizza surf camp in giro per l’Europa e dà vita ad iniziative di carattere ambientale come quella, appunto, in programma domenica.