Li Bindoli tornano in scena: sul palco la nuova commedia “Tanto tonò che piobbe”

PORTO ERCOLE – Domenica 24 marzo pomeriggio alle 15 il teatro della parrocchia di Porto Ercole chiude la quinta stagione del teatro comico “Presi dal cacatrappole, uno strascico di… risate a Porto Ercole” con la direzione artistica di Fabio Cicaloni organizzato con la Federazione italiana teatro amatori di Grosseto ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario, il noto gruppo di animazione teatrale dei Li Bindoli con la commedia “Tanto tonò che piobbe” ennesima fatica scritta da Susy Cecchi per la regia di Renzo Vitelli.

Quest’anno la nuova commedia in vernacolo santostefanese è ambientata alla fine degli anni 80, nel solito e semplice spaccato di vita dello splendido porto di mare, dove l’ingenuità dei personaggi ancora prevale. In una famiglia, la nonna Maria ipocondriaca da sempre si sottopone all’ennesimo esame e il relativo referto ritirato vien scambiato con un altro con risultati che mettono in allarme tutti i suoi parenti, sul reale stato di salute della donna. Viene chiamata a leggere i difficili dati e paroloni del documento medico una ginecologa, la quale peggiora la situazione attribuendo alla donna anziana una presunta gravidanza tenuta nascosta in famiglia. Si scatenano così in scena gags a non finire, fino a quando il figlio e la nuora chiamano un medico luminare a vistare la nonna e … il finale non si anticipa è solo da vedere “trattenendo la pancia dalle risate”!

I personaggi in scena sono la nonna Maria interpretata da Susy Cecchi, il nonno Pietro da Giovanni Loffredo-Giova, il figlio Vincenzo da Stefano Solari, Ilde la moglie di Vincenzo da Samantha Cimino, Francesca la figlia di Vincenzo e Ilde da Francesca Casalini, Rosa la sorella di Maria da Maria Costanzo, il cardiologo da Renzo Vitelli e la ginecologa da Paola Iannetti, scene di Giovanni Loffredo – Giova, luci e suoni Armando Loffredo, aiuto regia Paola Iannetti e suggeritrice Fabiana Mataloni. Come sempre nelle poltrone di prima fila ci sarà Daniele Busetto, nostro informatore, grande appassionato dei Li Bindoli.

È la prima uscita in scena della nuova commedia, pertanto è da non perdere, le prossime rappresentazioni sono previste per il 6 aprile al teatrocinema di Borgo Carige a Capalbio e il 27 e 28 dello tesso mese al teatro Ex-Omni di Porto Santo Stefano.

In conclusione, la frase “Tanto tuonò che piobbe” è la traduzione in santostefanese della nota frase attribuita a Socrate che viene utilizzata soprattutto in contesti scherzosi, per alludere al verificarsi di un evento atteso da molto tempo.