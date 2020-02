“L’hotel degli amori smarriti”: la commedia romantica al cinema Stella

GROSSETO – Una commedia romantica per il cinema Stella. È “L’hotel degli amori smarriti” di Christophe Honoré, il film in programma da domani, giovedì 20 fino a domenica 23 febbraio nella sala di Grosseto.

Dopo venti anni di matrimonio, Richard scopre che Maria lo tradisce. Lei decide di lasciare il domicilio coniugale e di trasferirsi nell’hotel di fronte, dal quale avrà una vista privilegiata sul suo appartamento, su Richard e sul loro matrimonio. Nella stanza 212 Maria riceverà delle visite inattese dal suo passato, con le quali rivivrà i ricordi di amori sognati e perduti in una magica notte che le cambierà la vita.

Attraverso l’espediente dei ricordi che prendono vita, il film costruisce un passo a quattro che si amplia mano a mano per descrivere con umorismo sornione e partecipe i saliscendi di una coppia, le deviazioni della vita all’interno dell’amore, il passato come coperta tiepida ma ingannevole e il presente amoroso come una professione che richiede abilità precise e strumenti affidabili.

Orari: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella