ORBETELLO – Dopo il concerto di Raf, che ha portato in piazza 2mila persone, il “Festival Le Crociere – Teatro sulla Laguna” è pronto a regalare al pubblico un’altra grande serata di musica. Sabato 8 agosto, alle 21.30, il lungolaguna Marinai d’Italia di Orbetello ospiterà Levante, con una tappa del suo “Dell’amore Tour 2026”. L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito ed è promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte Spettacoli.

Il ritorno dal vivo di Levante

Il concerto di Orbetello si inserisce in un tour che segna il ritorno dal vivo di una delle artiste più apprezzate della scena musicale italiana contemporanea. A due anni dall’ultima tournée e dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Levante torna sui palchi con uno spettacolo completamente rinnovato, capace di unire intensità musicale, ricerca artistica e forte coinvolgimento emotivo.

Il “Dell’amore Tour 2026”

“Dell’amore Tour 2026” accompagna il pubblico in un viaggio sonoro e visivo che attraversa i brani più amati del repertorio della cantautrice siciliana insieme alle nuove canzoni tratte dall’album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, tra cui “Sei tu”, “Maimai” e “Niente da dire”, testimonianza di un percorso artistico sempre più maturo, autentico e personale.

Chi è Levante

Classe 1987, Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è oggi una delle voci più originali del panorama musicale italiano. Cantautrice e interprete di grande sensibilità, negli anni ha affiancato alla musica anche una apprezzata attività di scrittrice, pubblicando diversi romanzi di successo.

Informazioni utili

All’interno dell’area spettacolo sarà presente un punto ristoro. L’appuntamento di sabato, con inizio alle 21.30 e ingresso nell’area fino al raggiungimento del numero massimo di spettatori consentito, conclude l’edizione 2026 del Festival Le Crociere – Teatro sulla Laguna, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale.