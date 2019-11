L’Europa e l’economia: incontro all’Unitre con l’esperto Carlo Botta

GROSSETO – L’Europa e l’economia sono i temi in discussione giovedì 21 novembre alle 18 nell’Aula Magna dell’Unitre Grosseto, in via Garibaldi 19. “Sovranità italiana rimasta e vincoli europei” è il titolo scelto dal relatore Carlo Botta. Un gradito ritorno in Unitre questo del noto economista cospicuo esperto di marketing. Introdotto dalla presidente dell’Unitre Grosseto, Giuseppina Scotti, il titolato studioso europeista riproporrà nell’occasione il suo personale concetto di Europa: “Per come è stata concepita non è destinata ad un’esistenza felice”.