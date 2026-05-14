CIVITELLA PAGANICO – Il Comune di Civitella Paganico per la prima volta partecipa all’edizione 2026 de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, con un programma di iniziative gratuite dedicate alla lettura, alla creatività e alla condivisione culturale.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la biblioteca comunale di Paganico, in via Dante Alighieri 1, e coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti attraverso letture animate, laboratori e incontri dedicati alla letteratura contemporanea.

Il primo evento è in programma sabato 16 maggio alle ore 10.30 con “Il Giardino delle Meraviglie”, una mattinata ispirata al mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll, tra letture animate, giochi di carte, tè e pasticcini.

Venerdì 22 maggio alle ore 16.30 sarà invece protagonista la letteratura contemporanea con “Tutte le donne di Elena Ferrante”, incontro dedicato alla celebre quadrilogia de “L’amica geniale”, tra letture e proiezioni che metteranno a confronto linguaggi narrativi e rappresentazioni della figura femminile. L’iniziativa sarà condotta da Federica Machetti Verricchio – LaAV.

Il calendario si concluderà sabato 30 maggio alle ore 10.30 con “Storie al volo”, letture e laboratorio creativo rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Attraverso la partecipazione a questa iniziativa, il Comune di Civitella Paganico conferma il proprio impegno nella promozione della lettura come strumento di crescita culturale, socialità e partecipazione, valorizzando la biblioteca comunale come luogo aperto alla comunità e alle nuove generazioni.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.