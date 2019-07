Letture e performance teatrali all’antica Città di Cosa

CITTA’ DI COSA – “Che cosa accadrebbe se una combriccola di gatti stravaganti fiondasse il suo picchetto di conquista sulla collina dell’Antica Città di Cosa?” Per conoscere la risposta a questa non vi resta che partecipare numerosi alla lettura scenica del libro “Gatti tuttofare” di Thomas Eliot. Appuntamento a Cosa, (Ansedonia, Orbetello) per domenica 7 luglio alle 18, con la performance della scuola di teatro ScenAperta, diretti dal maestro e regista Francesco Tarsi.

“Come spesso accade nei libri in cui sono protagonisti gli animali – raccontano dalla scola di teatro ScenAperta -, quello dei “Gatti tuttofare”, non è un libro sugli animali, ovvero è una metafora malinconica, allegra e bislacca quanto basta per (non) prendere sul serio l’umanità nella sua più variegata accezione…e con le dovute eccezioni. Da quella che era nata nel ’38 come una raccolta di poesie di un prolifico nonno poeta nonché premio Nobel, al secolo Thomas Stearns Elliot, fiorì negli anni ’80 lo show “Cats”, musical tra i più blasonati di tutti i tempi, epopea scenica su un mondo felino sospeso tra fiaba e filosofia”.

“Così oggi – continiano -, nella magia di una delle più suggestive colline dell’Argentario, gli spettatori scopriranno che un gatto non ha un solo nome, bensì almeno tre: quello con cui lo chiama la sua famiglia quotidianamente; quello con cui lo designa la comunità felina, e che rende il micio degno di rizzare con orgoglio la sua coda; quello ignoto a tutti gli uomini. Se si scorge un gatto meditabondo è solo perché sta riflettendo sul senso del suo nome più autentico. A intrattenervi con queste e altre storie fatte di fusa, baffi allineati e code attorcigliate, saranno le allieve della Scuola di Teatro ScenAperta Valentina Murru e Marcella Vignale“.

Estate Cosana ha il sostegno e il patrocinio del Comune di Orbetello e del Polo Museale della Toscana.

Ingresso: 10 euro incluso buffet – 6 euro studenti

Per info e prenotazioni: 347 2299737

asscultpolis2001@libero.it