Letture di favole e laboratori online per bambini con la biblioteca

PIOMBINO – Prosegue “Biblio Sabato Kids”, il ciclo di appuntamenti dedicati ai più piccoli: sabato 16 gennaio alle 16.30 in collegamento dalla Biblioteca, si terrà la lettura della fiaba classica “Il fagiolo magico” a cura dei lettori volontari e, a seguire, il laboratorio creativo per realizzare, attraverso il riciclo creativo, un vaso di vetro decorato in cui i bambini potranno inserire il cotone e i fagioli per dare vita alle loro piantine magiche.

Per il laboratorio è necessario procurarsi: un barattolo di vetro, un nastro, della carta velina multicolore, colla vinilica, un pennello, delle forbici, un lapis, del cotone, alcuni fagioli e dell’acqua.

La partecipazione è gratuita: basterà contattare la biblioteca per avere il link per collegarsi.

Info e prenotazioni: 0565 226110; biblioteca@comune.piombino.li.it.