letti al mare: presentazioni di libri e ludo letture, yoga e musica per bambini

FOLLONICA – Un ciclo in incontri che ha al suo centro la lettura per bambini ma anche per adulti con #letti al mare. Ben dieci gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, tutti i venerdì mattina e due giovedì pomeriggio, oltre a due presentazioni di libri con aperitivo organizzate da AltriMondi e Ouverture Edizioni che si svolgeranno allo stabilimento balneare Spiaggia Tangram, struttura gestita dalla cooperativa Melograno.

Tutti i venerdì mattina alle 10 e due giovedì pomeriggio alle 17:30 si svolgeranno attività aperte a bambini di ogni età con laboratori creativi e ludo-letture a cura di Valentina Spanu, yoga e letture di Michela Massellucci e con laboratori di musica di Dario Canal. Per partecipare è gradita la prenotazione e sarà previsto un contributo di 5 euro a bambino comprensivo di merenda.

Al tramonto sono in programma due presentazioni di libri editi da Ouverture edizioni. Il 28 giugno alle 18:30 con “Fiabe per l’anima” di Cristiana Magistro, medico omeopata, un testo in cui sono inserite quattro fiabe e ventiquattro mandala da colorare che percorrono le diverse strade della consapevolezza e scoperta di sé. Invece sarà Lamberto Stefanelli a presentare il 12 luglio il suo “Tiburzi. Brigante di Maremma” un romanzo in musica per rivivere il territorio della seconda metà dell’ottocento e conoscere gli uomini e le vicende che l’hanno animato.

Per info e prenotazioni 338.5017936 o info@spiaggiatangram.it.