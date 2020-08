“Letteralmente lunedì”: cuoco e nutrizionista a confronto in piazza

CAPALBIO – Lunedì 24 agosto alle ore 19 torna, in piazza della Provvidenza a Capalbio, “Letteralmente lunedì”, terzo appuntamento della mini rassegna letteraria curata da Maria Concetta Monaci e organizzata dall’associazione culturale Il Frantoio. L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto della sicurezza e del distanziamento sociale, vede un confronto aperto tra un nutrizionista di fama internazionale e uno chef due Stelle Michelin.

Moderati da Carlo Alberto Pratesi, ordinario di marketing, innovazione e sostenibilità dell’università Roma Tre, dialogheranno il professor Nicola Sorrentino, specialista in scienza dell’alimentazione e dietetica e direttore della Iulm Food Academy e Gennarino Esposito, Chef di Torre del Saracino a Vico Equense e ambasciatore della cucina mediterranea.

Intervengono due ospiti d’eccezione: la dermatologa Pucci Romano e il chirurgo estetico Giuseppe Leopizzi.

L’evento intende sottolineare che mangiare sano non debba essere una mortificazione per il gusto e il sapore. Si può fondere la scienza nutrizionale a quella culinaria armonizzando gusto, leggerezza e soprattutto che là del gusto, della straordinaria varietà e semplicità (qualità che tutto il mondo ci riconosce) la cucina mediterranea è anche la più indicata per chi è attento alla linea e alla salute. A tutto ciò si aggiunge un’altra caratteristica forse meno nota: è la dieta con il minore impatto ambientale. Per tutti questi motivi l’Unesco l’ha inserita nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”

Ampio spazio verrà lasciato alle domande del pubblico in piazza.