“L’età giovane”: al Cinema Stella l’ultimo film dei fratelli Dardenne

GROSSETO – Fino a domenica 3 novembre il cinema Stella propone il film “L’età giovane” di Jean Pierre e Luc Dardenne. E’ la storia di Ahmed, 13enne belga musulmano, intenzionato ad abbracciare il radicalismo della sua religione e uccidere la propria insegnante.

Cresciuto nel Belgio moderno, il ragazzo subisce l’influsso del suo imam, Youssouf, che professa ideali di purezza e di castigo contro coloro che non rispettano le regole, come la docente in questione, definita apostata. L’uomo percepisce l’energia di Ahmed e lo plasma a tal punto che il ragazzo è determinato a compiere l’omicidio in nome di quelle convinzione religiose che gli sono state inculcate.

Ahmed diventa imperscrutabile, nessuno sembra riuscire a comunicare con lui, né a madre né i suoi coetanei e né tanto meno la sua professoressa. Ormai chiuso in sé stesso e nei suoi pensieri, il giovane integralista si ritroverà di fronte a una dura scelta.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella

Orario: 17 e 21.15