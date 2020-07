“Leonardo sono io!”, emozioni a teatro per conoscere il grande genio

PIOMBINO – Mercoledì 15 luglio, andrà in scena il terzo spettacolo della rassegna “Teatrino del sole”, una delle più importanti rassegne dedicate al Teatro di Figura sulla costa toscana.

Appuntamento alle 21.15, questa volta al Rivellino, con l’ultima produzione della compagnia Habanera Teatro dedicata al genio di Leonardo da Vinci: “Leonardo sono io!”, per marionette a bacchetta su neo. Leonardo da Vinci e il bambino Leonardo costruiscono una macchina per rendere invisibili, ma sono interrotti dal custode del museo che cerca il bambino. Vede la nuova invenzione e proverà la macchina dell’invisibilità, non ancora completata, con un finale a sorpresa.

Per informazioni: www.teatrinodelsole.it – info@teatrinodelsole.it – 345 5004682.