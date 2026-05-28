GROSSETO – Sabato 30 maggio alle ore 18.00 al Polo culturale Le Clarisse è in programma un nuovo appuntamento legato alla mostra “Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani”, il progetto espositivo dedicato alla stagione del realismo italiano del secondo dopoguerra e al dialogo tra i grandi protagonisti della pittura nazionale e gli artisti del territorio maremmano.

La mostra a cura di Livia Spano e Luca Quattrocchi, è promossa da Fondazione Grosseto Cultura, Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Fondazione CR Firenze, patrocinata dalla Regione Toscana, con la collaborazione di Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena, Galleria del Premio Suzzara, Isgrec, Fondazione Luciano Bianciardi, Mediateca digitale della Maremma, Associazione Fotografia e Territorio, Archivio Foto Gori.

Per l’occasione il direttore del Polo Mauro Papa inaugurerà un ciclo di “visite guidate a baratto”, ispirate allo spirito del Premio Suzzara, la storica iniziativa nata nel 1948 per avvicinare l’arte alle persone e sottrarla a una dimensione esclusivamente elitaria. In quel contesto, infatti, opere d’arte venivano scambiate con prodotti del territorio, animali da allevamento, vino, olio o altri beni offerti dalla comunità locale: un sistema simbolico e concreto che trasformava il rapporto tra artista, pubblico e valore economico dell’opera.

La mostra ospita ventidue opere provenienti proprio dal Premio Suzzara, tra cui “Il boscaiolo” di Renato Guttuso, celebre dipinto premiato nel 1950 da una giuria composta non solo da critici, ma anche da un operaio, un contadino e un impiegato, che lo “acquistarono” attraverso una cucina economica offerta dalle Smalterie Mocchi di Suzzara.

«Il Premio Suzzara – spiega Mauro Papa – nasceva dall’idea che l’arte dovesse entrare nella vita quotidiana delle persone, nelle case, nei bar, nei luoghi comuni, senza paura o distanza. Questa visita vuole recuperare proprio quello spirito: un modo diverso di vivere il museo, attraverso lo scambio, la partecipazione e la convivialità».

La visita guidata di sabato riprende idealmente lo stesso meccanismo di scambio: il “biglietto” consisterà infatti in una bottiglia di vino o di birra, oppure un alimento a lunga conservazione. I prodotti barattati e raccolti saranno condivisi durante una festa finale aperta gratuitamente al pubblico.