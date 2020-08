L’energia del colore e della natura nelle opere di Lucio Parigi e Luca Nossan: appuntamento con l’arte

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appuntamento con l’arte a Castiglione della Pescaia. Dal 9 al 31 agosto, alla galleria Lucerna art space le mostre La storia di un uomo, con le opere del grossetano Lucio Parigi, scomparso nel 2014, e Evoluzioni del giovane pittore Luca Nossan.

“L’idea della mostra nasce dall’amore per l’arte – spiegano dalla galleria. L’arte ha il potere di congiungere due artisti, come Lucio e Luca, differenti in età e stile, ma uniti da una forte energia nell’uso dei colori e nell’amore per la natura, per entrambi fonte di ispirazione.

Lucio Parigi ha sempre dipinto la sua amata terra, diventando lui stesso un simbolo per la Maremma. Nelle sue tele traspare in maniera forte, carismatica e viscerale, l’amore per la solare Maremma e per la sua gente. I Butteri, le pinete, i tramonti infuocati ed i volti espressivi dei minatori sono soggetti predominanti nelle sue opere.

Luca è un giovane pittore emergente, ricco di talento ed amante della natura, del vento, dei grandi spazi, della musica e della libertà. Da questi elementi trae l’energia che riporta nelle sue opere. Dipinge prevalentemente su tela, sia ad olio che in acrilico.

L’energia del colore e della natura unisce questi due artisti, che, seppur appartenenti a periodi storici differenti, sono uniti nel segno dell’arte”.