GROSSETO – domenica 22 marzo alle 17, presso la sede de “La farfalla”, ci sarà lo spettacolo “San Francesco – il Cantico” di Teatro canzone su Francesco d’Assisi e il suo “Cantico delle creature”, con le canzoni che Angelo Branduardi compose per l’album “L’infinitamente piccolo” e quelle che il regista Franco Zeffirelli fece realizzare da Riz Ortolani e Claudio Baglioni per il suo film “Fratello sole, sorella luna”. Sul palco ci saranno Giacomo Moscato (attore e regista) e Paolo Tenerini (cantante e musicista).

I biglietti, al costo di 10,00 euro, sono già disponibili prenotando all’indirizzo e-mail [email protected] .

Lo spettacolo

Nell’800esimo anniversario della morte di San Francesco, questo spettacolo ripercorre la vita del santo patrono d’Italia dalla sua nascita alla sua santificazione, passando per tutti gli episodi che hanno reso unica e inimitabile la sua vita terrena: la giovinezza scapestrata, la conversione, i primi seguaci, l’accettazione della regola, i miracoli, il viaggio presso il sultano, l’eremitaggio, le stigmate fino alla stesura della prima preghiera-poesia in volgare della storia della letteratura italiana, “Il cantico delle creature”. Di quest’ultima opera, viene proposta una spiegazione emozionale mirata a spiegare il testo, ma, allo stesso tempo, a trasmettere le emozioni e i significati più nascosti di un documento letterario (oltre che religioso) di eccezionale importanza.