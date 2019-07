“Lego Expo”: un mondo di mattoncini all’Aurelia Antica

GROSSETO – Dieci giorni dedicati agli appassionati del mattoncino colorato più famoso al mondo. Da venerdì 26 luglio a domenica 4 agosto, tutti i giorni per l’intera giornata, il centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto ospita “Lego Expo”: la galleria del centro commerciale si animerà con esposizioni, laboratori e giochi, tutto a marchio Lego. Tante proposte pensate non solo per i più piccoli, ma per tutti coloro che sono cresciuti nel mito dello storico marchio danese che ispira, educa e diverte i bambini di tutte le età da quasi settant’anni.

La partecipazione alle iniziative è gratuita. Si potranno ammirare 15 opere uniche realizzate su progetti esclusivi, esposte in teche e vetrine disposte nei corridoi della galleria commerciale, e ancora 10 quadri originali con la storia della Lego e 10 quadri cartoon.

Tra le costruzioni esposte ci saranno una ruota panoramica, il deposito di Zio Paperone, un galeone, la Statua della libertà, Draghetto e Pinguino, pezzi originali degli anni Sessanta e Settanta e altre otto teche con spettacolari diorami esclusivi. E non solo. Perché il programma di “Lego Expo” all’Aurelia Antica prevede anche un gioco, “Trova la coppia”, ideato appositamente per i tantissimi appassionati delle mini-figure: vince chi individua, in mezzo ad una collezione di 2.000 personaggi Lego, gli unici due identici. Ci sarà da aguzzare la vista e lasciarsi trasportare nel variegato mondo delle mini-figure: individuata la coppia, si dovrà compilare una cartolina inserendo le coordinate delle due figure uguali, i propri dati, il giorno e l’ora. A vincere il gioco sarà il primo ad azzeccare la coppia, individuato in base al giorno e all’ora nei quali avrà imbucato la cartolina nell’urna allestita al centro commerciale.

E il premio è da non perdere: un soggiorno sulle Dolomiti per quattro persone. Oltre all’esposizione e al gioco, ci sarà da divertirsi anche con un laboratorio per bambini: appuntamento sabato 3 e domenica 4 agosto, gli ultimi due giorni di esposizione, dalle 16 alle 20 nella galleria del centro commerciale. Con l’assistenza di un’addetta, i più piccoli potranno creare le proprie opere e costruzioni con i mattoncini a disposizione. Un’attività stimolante per collegare l’intrattenimento alla creatività: un intelligente connubio tipico dell’universo Lego. In tutto all’Aurelia Antica dieci giornate all’insegna della creatività e dello svago, legate a un divertimento attivo dal sapore quasi antico che continua ad affascinare e incantare con la sua magia tutti i bambini e tutti gli adulti che vogliono tornare ad esserlo, anche solo per un giorno.