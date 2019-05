Led Zeppelin, Michael Jackson, Oasis: gli allievi di SpazioArte si confrontano con i grandi della musica

FOLLONICA – È tempo di esibizioni dal vivo per gli allievi di SpazioArte, centro multidisciplinare di Follonica. L’appuntamento è venerdì 3 maggio alle 21.30 al locale Egon di via Fiume 15/18 nella città del Golfo: andrà in scena un nuovo concerto degli studenti della scuola diretta da Lorenza Baudo.

A salire sul palco saranno gli allievi dei corsi di musica d’insieme tenuti da Andrea Gozzi e Mirko Rosi. La scaletta prevede brani di Led Zeppelin, Nina Simone, Muse, Simple Plan, Lorenzo Peggi, Tiromancino, Oasis, Michael Jackson, Britney Bricherasio, Chris Cornell, Lady Gaga, Elton John.

Questo l’elenco di tutti gli allievi che parteciperanno: Viola Bergamini, Francesca Fannie Fabbrizzi, Alice Fioretti, Bianca Di Massa e Carlotta Franchi (voce), Paolo Maestrini, Lorenzo Peggi, Giulio Passarini, Riccardo Bracci, Aurora Barbini, Leonardo Corsi, Matilde Batistini, Ester Ciullini, Filippo Marchionni, Gregory Soldi, Pietro Bernardi (chitarra elettrica), Mattia Carboni, Emanuele Bolognesi (basso elettrico), Ludovico Batistini, Britney Bricherasio (pianoforte), Jacopo Esposito, Christian Tognozzi, Samuele Badalamenti, Pietro Alberti (batteria).

«Sarà come sempre una serata di buona musica – spiegano da SpazioArte –: un concerto che racconta la storia della musica internazionale e che vedrà protagonisti gli allievi della nostra scuola anche con alcuni loro brani. Queste occasioni rappresentano per insegnanti e studenti un momento molto importante dell’anno accademico: finalmente, dopo aver studiato e provato, i ragazzi hanno la possibilità di mettersi in gioco su un vero palco di fronte a un pubblico. Invitiamo tutti alla serata, l’ingresso è gratuito».