GROSSETO – Lo Spi Cgil Grosseto, insieme al Coordinamento Donne dello stesso Spi e della Cgil Grosseto, organizza sabato 13 dicembre alle ore 16, nella Sala Pegaso in Piazza Dante a Grosseto, l’iniziativa pubblica “Le voci delle donne. Il dolore narrato”, un pomeriggio di confronto e letture dedicato al tema della violenza maschile contro le donne e alle ferite che attraversano le famiglie e le comunità.

Al centro dell’appuntamento il libro “Era mia figlia” di Irene Vella, che dialogherà con il pubblico a partire dalla propria opera, accompagnata dagli interventi di Laura Innocenti per il Coordinamento donne Spi Cgil Grosseto e dalle letture dell’attrice Anna Maria Fidanzi. L’incontro, sostenuto da Liberetà e patrocinato dalla provincia di Grosseto, sarà moderato dal giornalista Massimiliano Frascino.

«Come Coordinamento Donne Spi Cgil sentiamo il dovere di trasformare il dolore in parola pubblica e consapevolezza collettiva, perché ogni storia taciuta rende tutte più sole e più esposte alla violenza», dichiara Laura Innocenti, sottolineando la scelta di aprire uno spazio di ascolto e riflessione a partire dalla testimonianza di Irene Vella.

«La Cgil Grosseto ha varato lo sportello Da.Li.Da. a sostegno di discriminazioni e violenze e sappiamo bene che ci sono numerose donne in difficoltà nel nostro territorio – precisa Innocenti – In questo incontro metteremo al centro le persone, per occuparci non solo delle tragedie che arrivano in cronaca, ma anche dei vuoti che restano dopo, nelle case, nei quartieri, nei luoghi di lavoro».

L’iniziativa richiama quindi anche all’impegno quotidiano del sindacato dei pensionati sui temi dei diritti, del welfare e della prevenzione.

L’evento è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti e si inserisce nel percorso di impegno continuativo di Cgil e Spi Cgil Grosseto contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere sul territorio provinciale.