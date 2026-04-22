GROSSETO – Venerdì 24 aprile alle 16 nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori, 43 si terrà la conferenza del ciclo “Incontri con le voci dell’archeologia” dal titolo: “Greci & co. da Taranto a Siracusa tra VII e VI secolo a.C.”. L’evento sarà a cura dell’archeologa Maria Rosaria Luberto ed è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo universitario grossetano, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena ed Associazione Archeologica Maremmana.

Maria Rosaria Luberto, archeologa, è specializzata in Archeologia classica ed ha conseguito il dottorato in Storia e Civiltà del Mondo Antico all’Università degli Studi di Firenze; ha condotto ricerche post-dottorato in Italia, all’Università degli Studi di Firenze e presso l’Imt-Scuola Alti Studi di Lucca, e in Grecia, alla Scuola Archeologica Italiana di Atene. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla Grecia, la Magna Grecia e la Sicilia, in particolare nei periodi arcaico e classico. I campi di ricerca principali riguardano la ‘colonizzazione’ greca; l’urbanistica e la topografia antica; l’architettura domestica; l’archeologia del paesaggio; la cultura materiale; le produzioni e il consumo delle ceramiche; la tessitura; l’iconografia; i giochi e le feste del periodo imperiale romano; le fonti antiche greche e latine; l’inventariazione e la catalogazione, la gestione dei depositi museali. All’Università di Siena è PI del progetto UrbArts-Urban Archaeological Townscapes on. Attualmente è docente per il corso di Redazione e gestione della documentazione dei reperti archeologici per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Siena.

Nella conferenza sarà analizzato il ruolo della mobilità umana e delle pratiche artigianali nella formazione della civiltà magnogreca nell’Italia meridionale, con particolare attenzione all’area ionica della Calabria. In assenza di fonti scritte esaustive, la documentazione archeologica – in particolare le ceramiche – costituisce una base privilegiata per ricostruire i primi contatti tra Greci e comunità indigene già a partire dalla metà dell’VIII secolo a.C., in una fase precedente alla fondazione delle colonie.

Attraverso l’esame di contesti quali Sibari, Crotone, Caulonia e Locri, emerge un quadro di interazioni complesse basate non solo sullo scambio di beni, ma anche di conoscenze e modelli culturali. Le produzioni ceramiche locali, pur ispirate a modelli della madrepatria, mostrano caratteri originali e rivelano l’esistenza di circuiti di mobilità artigianale che collegavano il Peloponneso, l’Italia meridionale e la Sicilia orientale, favorendo la diffusione di linguaggi stilistici condivisi.

Il caso della Locride si distingue per dinamiche peculiari: qui, in contesti indigeni anteriori alla fondazione di Locri, sono attestati materiali di importazione e produzioni ibride che indicano contatti diretti tra artigiani e comunità locali, indipendenti dalla mediazione coloniale. Tali evidenze suggeriscono l’esistenza di comunità aperte e dinamiche, capaci di recepire e rielaborare influenze esterne. Nel complesso, lo studio evidenzia come i processi di interazione, mobilità e produzione artigianale abbiano svolto un ruolo centrale nella costruzione di identità culturali in contesti coloniali ancora in formazione, mettendo in luce scenari più articolati rispetto ai modelli interpretativi tradizionali.

L’ingresso è libero e gratuito.