Le Vocal Sister a Porto Ercole: appuntamento a venerdì

PORTO ERCOLE – Nell’ambito della Rassegna Καλησπέρα, musiche e danze folk, tamurriate,pizziza, taranta e canti popolari organizzata dall’amministrazione comunale venerdì 2 agosto alle ore 21,30 in piazza S.Barbara si esibiranno le Vocal Sister in un concerto afro blue, storie e suoni dei popoli della terra.

Gruppo vocale, fondato e diretto da Carla Baldini, composto da cinque donne che cantano, suonano le percussioni e danzano. Le Vocal Sisters, con le sole voci ed un variegato set di strumenti percussivi, esplorano un territorio musicale di frontiera: dai canti africani al gospel, dalla musica brasiliana alla tradizione popolare mediterranea. Un fantastico giro del mondo che si conclude in terra di Maremma, dipinta dalle Vocal Sisters con una sorta di impressionismo vocale dove tutto – vento, acque che si infrangono sugli scogli, gabbiani in volo sul mare – diventa voce, suono e danza.

Il gruppo, attivo dall’estate 1995, ha tenuto più di 450 concerti, ha partecipato a festival in Italia, Germania, Svizzera e Slovenia ed è intervenuto a trasmissioni radiofoniche e televisive (RaiUno, RaiRadioUno, Rete4, Radio Capital ecc.).

Per l’occasione sarà in funzione la navetta gratuita con partenza dalla zona 167 di Porto Ercole, effettuerà quattro passaggi dalla 167 al paese vecchio (con le varie fermate intermedie) dalle ore 21.00 alle 22.00 e tre passaggi al ritorno dalle

23.00 alle 23.45.

Il prossimo appuntamento della Rassegna è per giovedì 8 agosto in piazza Roma con l’orchestra “Mamma li turchi” in uno spettacolo di pizziza e taranta.