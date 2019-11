“Le vie dei Medici”: Grosseto festeggia i 500 anni dalla nascita di Cosimo I. Il programma

GROSSETO – La città di Grosseto rende omaggio a Cosimo I De’ Medici, primo Granduca di Toscana, nel cinquecentesimo anno dalla nascita con un convegno in programma domenica 1 dicembre sulle Mura medicee, al Cassero senese. Le “Formidabili fortezze medicee” è un viaggio nella storia e nella cultura di Grosseto e non solo. Un modo concreto per ricordare il valore inestimabile dell’ingegno dell’uomo e la sua identità radicata nel territorio.

Questo il programma:

ore 10 Saluti della autorità e dei relatori

ore 10.30 Presentazione del progetto Le vie dei Medici e potenziali sviluppi nazionali e internazionali

ore 11 Interventi di esperti sulle Fortezze medicee di cui fanno parte le Mura medicee di Grosseto

ore 12.30 esibizione della corale Puccini e del coro dei Madrigalisti di Magliano

Pausa pranzo

ore 15 Visita guidata all’ex convento delle Clarisse, per la quale è necessaria la prenotazione all’Infopoint turistico in corso Carducci 5.

(tel. 0564/488573, email: info@grossetoturismo.it)

L’iniziativa promossa dal Comune di Grosseto insieme all’Istituzione Le Mura e alla Pro Loco di Grosseto, si avvale della collaborazione delle

cooperative delle Guide turistiche locali e si inserisce nel programma di eventi denominato “Le Vie dei Medici” a cura di Italia nostra in

collaborazione con Anci, Unpli, Federazione europea itinerari storici culturali turistici e Toscana Promozione turistica-progetto editoriale.

Il progetto editoriale Le Vie dei Medici è visionabile a questo link.

Per altre info: info@grossetoturismo.it, Info Point turistico in corso Carducci 5.