GROSSETO – È dedicato alle ultime sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”in programma lunedì 17 agosto alle ore 21 nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, a Grosseto. L’ensemble sarà diretta dal sudcoreano Jin Baek Hyoun.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle prevendite autorizzate (Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio) e saranno in vendita anche sul posto, un’ora prima del concerto. Infoline: 333 5372994.

È un evento del cartellone estivo dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il contributo della Fondazione CR Firenze.

Il programma prevede l’esecuzione di due tra le sinfonie più popolari del compositore austriaco, che rappresentano volti complementari della maturità mozartiana: la Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550, intensa e drammatica, con il suo carattere inquieto, e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 “Jupiter”, luminosa e monumentale fino al culminante finale, sintesi magistrale della scrittura contrappuntistica. Un trascinante ideale passaggio dal dramma alla luce, attraverso due ineguagliabili sinfonie, vertici della musica occidentale.

Jin Baek Hyoun ha diretto la maggior parte delle più prestigiose orchestre coreane ed è molto richiesto nel resto del mondo e in particolare in Asia. Dirige – tra le altre – orchestre quali l’Orchestra sinfonica di Bilbao in Spagna, l’Orchestra sinfonica di Sanremo in Italia, la Jerusalem Symphony Orchestra e Tel-Aviv Soloist Ensemble in Israele, la Moscow Sinfonietta in Russia, la Wuhan Philharmonic Orchestra in Cina, la Hartt Symphony negli Stati Uniti e l’Orchestra sinfonica nazionale di Cuba. Nel 2011 ha debuttato in ambito operistico in Giappone dirigendo Le nozze di Figaro, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Il flauto magico, Turandot, Madama Butterfly, La Cenerentola, Carmen e Il barbiere di Siviglia. Per la musicalità e l’abilità come direttore d’orchestra ha ottenuto ottime recensioni e premi prestigiosi. È stato insignito anche di un riconoscimento per la sua grande dedizione alla prosperità e al miglioramento della musica in Corea del Sud. Attualmente lavora come professore di direzione alla Dongseo University Graduate School.