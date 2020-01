Le Tecniche artistiche: Il Trecento. Incontro dell’Associazione archeologica maremmana

GROSSETO – Appuntamento giovedì 9 Gennaio, alle 16 all’Archivio di Stato, in Piazza Socci a Grosseto, con la conferenza organizzata dall’Associazione archeologica maremmana dal titolo; “Le Tecniche artistiche: Il Trecento”.

Nel Trecento molte erano le tecniche pittoriche in voga, ma quella più utilizzata fu l’Affresco. Prenderemo in esame alcune opere di Cimabue ad Assisi, nella Basilica superiore di San Francesco, così particolarmente interessante per l’effetto del negativo fotografico dovuto alla degenerazione chimica del colore.

Passeremo poi al suo migliore allievo, Giotto e gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, in uno stato di conservazione pressoché perfetto. Entrambi gli artisti hanno mutato la concezione, i modi e i fini dell’operazione artistica, trasformandone il processo. In particolare Giotto, secondo Cennino Cennini: “Rimutò l’arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno”.