“Le storie siamo noi”: a Follonica tre giorni di appuntamenti con la letteratura

FOLLONICA – L’edizione 2019 del convegno ‘Le storie siamo noi’, l’iniziativa organizzata con le associazioni L’Altra città e Pratika con gli Istituti comprensivi e con il Comune di Follonica, Museo Magma e Biblioteca della Ghisa, e che coinvolge centinaia di insegnanti, educatori e professionisti dell’orientamento e della formazione che sono interessati agli approcci narrativi, si svolgerà dal 18 al 22 maggio con la presentazione di tre libri usciti nel 2018 che stanno riscuotendo un grande interesse da parte del pubblico.

I libri sono: Piccola città di Vanessa Roghi (Laterza Editore), Leggimi ancora di Federico Batini (Giunti) e Raccontare per capire di Andrea Smorti (Il Mulino). I libri saranno presentati da uno degli organizzatori del convegno, Simone Giusti, che dialogherà in pubblico con gli autori.

L’incontro di apertura si terrà sabato 18 maggio alle 16 nella Sala dei Fantasmi del Museo Magma, e avrà per protagonista Vanessa Roghi, storica del tempo presente, autrice di uno straordinario saggio narrativo che ricostruisce, a partire dal caso di Grosseto – la «piccola città» del titolo – una storia culturale dell’eroina in Italia.

Lunedì 20 maggio, alle 17, nella Sala Martini della Biblioteca della Ghisa interverrà Federico Batini, professore di pedagogia sperimentale dell’Università di Perugia, il massimo esperto italiano di orientamento narrativo. Il suo libro, che porta il titolo del progetto nazionale di promozione della lettura ad alta voce nelle scuole diretto dallo stesso Batini e realizzato da Giunti Scuola, mostra come sia possibile, attraverso la lettura ad alta voce, produrre benessere e sviluppare competenze fondamentali per la vita, oltre che per il successo scolastico.

Chiude il ciclo l’incontro con Andrea Smorti mercoledì 22 maggio, sempre alle 17 nella Sala Martini della Biblioteca della Ghisa. Smorti, professore di psicologia dello sviluppo dell’Università di Firenze, già autore di studi pionieristici sul pensiero narrativo, presenterà a Follonica il suo saggio Raccontare per capire, nel quale illustra il legame che unisce pensiero e narrazione e svela perché raccontare, e non semplicemente produrre un testo, aiuta a capire sé stessi e gli altri.