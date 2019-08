Le STINGerie: Daniele Sarno interpreta Sting

GROSSETO – Ancora live alla Casa del Quartiere in piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, venerdì 2 agosto dalle 21.30, è in programma “Le STINGerie”, il no-tribute concert dedicato a Sting, perché i tributi si fanno dopo la dipartita e Sting ha solo un forte mal di gola.

Autori di questa originale proposta sono Daniele Sarno, stimatissimo cantautore di insuccesso e Massimo Pallini, chitarrista bucolico maremmano.

“Massimo – racconta Sarno – ha partecipato alle ultime date del tour promozionale di “Cedesi attività artistica avviata” e durante le prove ci divertivamo a fare a modo nostro certe “STINGerie”. Quel gioco è diventato un repertorio vero e proprio, un omaggio di gratitudine verso un autore che, contaminando i generi, è riuscito a ritagliarsi la stima di musicisti di estrazione diversa e il consenso del pubblico, icona di un pop elegantissimo, che con lui perde definitivamente quell’accezione negativa e semplicistica che spesso si dà al termine. Suonare le canzoni di Sting è come fare delle meravigliose lezioni di armonia… però non è detto che durante il live non faccia capolino anche qualche canzone originale del repertorio del Sarno cantautore”.