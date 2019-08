Le sonorità partenopee di Scapestro nel sabato della Cava

GROSSETO – Sabato di musica alla Cava di Roselle. Sabato 3 agosto, alle 22.30, salirà sul palco del giardino tra le pietre Scapestro, al secolo Fulvio di Nocera, giovane cantautore campano.

Sognatore, scanzonato, Scapestro è un personaggio dei nostri tempi, che presenta il suo repertorio, che prende ispirazione dalle sonorità mediterranee e parla, spesso di cambiamento.

“Shurhùq”, come lo scirocco, il vento caldo ed inquieto che soffia sul mediterraneo è il titolo del suo disco d’esordio uscito lo scorso anno con l’etichetta Soundfly. Musicista eclettico – si avvicina alla musica con il basso elettrico, per passare poi al contrabbasso acustico e agli studi in Conservatorio a Salerno – che nel Nel corso della sua carriera si è esibito con musicisti come 24 Grana, Daniele Sepe, Bisca.

Ad accompagnarlo sabato sul palco della Cava saranno Chiara Carnevale (voce e percussioni) e Antonella Bianco (chitarra elettrica).

Il programma della prossima settimana

Dopo una chiusura di qualche giorno la Cava riapre, in via straordinaria, martedì 6 agosto per la presentazione di “Cani d’estate” di Sandro Veronesi. Mercoledì 7, invece, è la volta di Cinestesia, il cinema muto suonato dal vivo (ingresso libero per queste serate). Giovedì 8 agosto fa tappa alla Cava il Grey Cat Jazz Festival con il concerto di Sergio Cammeriere (biglietti su www.ticketone.it). Venerdì 9 e sabato 10 agosto ancora musica con Kiti e Indaco mood e i Vintage Overdrive (ingresso libero.