PUNTA ALA – La grande musica di Mozart, con le ultime sinfonie del celebre compositore austriaco, sarà protagonista assoluta nel concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in programma mercoledì 19 agosto alle ore 21.30 al Belvedere dello sparviero, nel porto di Punta Ala. L’ensemble sarà diretta dal coreano Jin Baek Hyoun. L’ingresso è libero e gratuito (Nelle foto: l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nell’estate 2026).

È un evento dei festival “Sinfonie d’estate” e “Punta Ala Music Fest” organizzati da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e il porto Marina di Punta Ala, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550 e della Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta di capisaldi della storia della sinfonia: furono composti – con eccezionale rapidità e facilità – tra il giugno e l’agosto 1788 e mai eseguiti prima della morte di Mozart. L’aspetto più innovativo di queste sinfonie non riguarda soltanto le soluzioni musicali, ma il fatto che ogni composizione esibisca un proprio carattere, difficilmente definibile ma inconfondibile: in questo, Mozart anticipa la concezione beethoveniana della sinfonia come possente creatura musicale, dotata di una propria personalità, che la rende diversa da tutte le altre.

A dirigere l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” sarà Jin Baek Hyoun: ha diretto la maggior parte delle più prestigiose orchestre coreane ed è molto richiesto nel resto del mondo e in particolare in Asia. Dirige – tra le altre – orchestre quali l’Orchestra sinfonica di Bilbao in Spagna, l’Orchestra sinfonica di Sanremo in Italia, la Jerusalem Symphony Orchestra e Tel-Aviv Soloist Ensemble in Israele, la Moscow Sinfonietta in Russia, la Wuhan Philharmonic Orchestra in Cina, la Hartt Symphony negli Stati Uniti e l’Orchestra sinfonica nazionale di Cuba. Nel 2011 ha debuttato in ambito operistico in Giappone dirigendo Le nozze di Figaro, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Il flauto magico, Turandot, Madama Butterfly, La Cenerentola, Carmen e Il barbiere di Siviglia. Per la musicalità e l’abilità come direttore d’orchestra ha ottenuto ottime recensioni e premi prestigiosi. È stato insignito anche di un riconoscimento per la sua grande dedizione alla prosperità e al miglioramento della musica in Corea del Sud. Attualmente lavora come professore di direzione alla Dongseo University Graduate School.