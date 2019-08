“Le sere al porto”: ecco il programma di questo weekend. C’è anche il tributo a Battisti

MARINA DI GROSSETO – Altri eventi in programma per il penultimo week-end de “Le sere al porto 2019″, l’evento organizzato dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e condotti da Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo.

Venerdì 23 serata #dance. Sul palco della Maremma tornano i balli caraibici per una serata che vedrà il massimo coinvolgimento del pubblico. Lo spettacolo prevederà un susseguirsi di esibizioni che spaziano dalla bachata alla salsa e alla kizomba. La serata prevede inoltre momenti d’interazione con il pubblico e degli spettatori, che saranno coinvolti in una mini-lezione di bachata, salsa e cha cha cha.

Sabato 24 la serata#family, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, si aprirà già alle 21 con gli antichi giochi giganti in legno. La terrazza del Porto della Maremmasarà allestita con gli speciali giochi giganti, in legno di “Bandus – ludobus della Maremma”, un pulmino carico di giochi e attrezzature in grado di trasformare qualsiasi luogo in un posto dedicato al divertimento e all’intrattenimento per grandi e piccoli: da tangram a molky, da carrom ai giochi di abilità e, ancora, giochi astratti dell’antichità, romani e etruschi. Seguirà, alle 21.45, lo spettacolo di teatro dei burattini, che sarà messo in scena dalla compagnia dell’Antico teatro dei burattini. Protagonista della serata: Simone il coniglio, il personaggio dei cartoni animati che ha riscosso maggiore successo quest’anno. Non mancherà, infine, il dj set che sarà allestito al locale Il Gabbianino per ballare fino a notte fonda.

Domenica 25 il Porto della Maremma dà appuntamento per la serata #LiveMusic che rende omaggio a un dei più grandi cantautori italiani: Lucio Battisti. In scena alle 21.45 una formazione interamente grossetana, per il concerto tributo “Ci ritorni in mente”, una serata con i grandi successi di Battisti tutta da cantare. Alla voce Paolo Tenerini, noto cultore di Lucio Battisti e dal timbro vocale incredibilmente simile al noto cantante. Alla chitarra Paolo Mari, uno dei principali chitarristi del territorio maremmano. E infine, la formazione sarà arricchita da uno special guest, che conferirà al trio un arrangiamento affascinante ed elegante: suonerà con Mari e Tenerini, Alessandro Golino, noto violinista che ha suonato in passato con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Togni e tanti altri.