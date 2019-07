Le sere al Porto: balli caraibici, cabaret e musica a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Un altro week end ricco di appuntamenti per la sesta edizione de Le sere al Porto 2019, la kermesse organizzata dal Porto della Maremma in collaborazione con il Comune di Grosseto, che porta intrattenimento gratuito e per ogni tipo di pubblico, nei mesi di luglio e agosto. Con la conduzione di Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo, gli spettacoli si terranno tutti i fine settimana sulla terrazza del Porto, con inizio alle 21.45.

I tre giorni d’intrattenimento iniziano venerdì 12 con la serata #Dance. Sulla terrazza del Porto della Maremma, Footloose dance factory porta i balli caraibici e intrattenimento per il pubblico più scatenato. La serata si aprirà alle 21.45 con una lezione di prova gratuita aperta al pubblico, per sperimentare i passi di bachata e salsa con tanto di animazione. Seguirà l’esibizione dei due ospiti speciali dell’evento, Tania e Luigi di Bluemoon con i quali la scuola Footloose collabora da circa 10 anni.

Sabato 13 la parola chiave è #Family. Le imitazioni di Andy Bellotti incontrano la comicità toscana di Graziano Salvadori, con lo spettacolo di cabaret dedicato alle famiglie che andrà in scena alle 21.45 sul palco del Porto della Maremma. Saranno circa 25 le imitazioni di personaggi femminili, sua specialità, che Andy Bellotti porterà in scena. Tanto per citarne alcune, la grande Ornella Vanoni, Gianna Nannini e Carmen Consoli. Imitatore trasformista di successo, Andy Bellotti è stato ospite fisso con Max Tortora su Rai Premium, con Nino Frassica su Programmone Radio 2, e su programmi come “I Soliti Ignoti” e “I Fatti Vostri”. A fare da spalla alle imitazioni di Andy interverrà il grande comico toscano, Graziano Salvadori, con i suoi monologhi tematici. Attore e cabarettista, Graziano Salvadori vanta una lunga carriera che lo ha visto duettare in collaborazione con Niki Giustini in programmi come a Domenica in, ma anche Telemontecarlo. Tra le sue apparizioni televisive si annoverano programmi come “Stasera mi butto”, “Ciao Mara”, “Quelli che il calcio” e tante altre. Ha inoltre lavorato nel cinema partecipando a film diretti da Alessandro Benvenuti, Carlo Vanzina e Alessandro Paci.

Il fine settimana si chiude con la #LiveMusic del concerto Indie Alternative rock dei Monkey Shot. Giovane band nata nel 2016 in provincia di Siena, i Monkey Shot sono quattro musicisti uniti con un unico obiettivo comune: suonare del sano rock. Quattro strumenti – Basso, batteria, chitarra e voce – per riprodurre le sonorità tipicamente indie, il leitmotiv dell’intero evento della durata di 135 minuti, con inizio alle 21.45. Attraverso una sana interazione con il pubblico, dispettosa e intelligente, che dà l’impronta al nome stesso della band, i Monkey Shot riproporranno i brani della scena alternative rock dell’ultimo ventennio, senza disdegnare qualche brano di tempi più remoti, rivisitati in chiave indie. “Ricordando che l’abito non fa il monaco- promettono i Monkey Shot- e che la scimmia è un nostro lontano antenato, sarete legati all’evoluzione del rock per circa 135 minuti”.