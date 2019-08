“Le sere al Porto”: al via un nuovo fine settimana tra spettacoli, musica e animazione per bambini

MARINA DI GROSSETO – Si apre un nuovo fine settimana di spettacoli al Porto della Maremma, con gli appuntamenti de “Le sere al Porto 2019″. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la kermesse intrattiene il pubblico di tutte le età nel mese di agosto con serate #family,#dance #livemusic. Conducono Valentina Cannavacciuolo e Davide Braglia.

Venerdì 9 agosto la Fa Dance School Academy di Michele Boschi e Barbara Grinfoni dà appuntamento alle 21.45 per una serata #dance. Saranno gli allievi della scuola a rendere magica l’atmosfera del Porto della Maremma, accompagnando il pubblico in un viaggio nella fantasia nel mondo della danza sportiva, spaziando dai balli caraibici ai latino-americani, dalle danze standard alla sincro dance. Le coreografie saranno sia di gruppi in formazione si di singoli ballerini. Tra questi, spicca il piccolo Gabriel Boschi, che negli scorsi mesi ha partecipato al programma televisivo “Ballando con le stelle” e che si esibirà in un assolo di danze standard. E, come novità assoluta, per la prima volta in esclusiva al Porto della Maremma, si esibirà anche il settore paraolimpico dell’academy.

Sabato 10 agosto sarà il turno dello spettacolo #family con Magico Valentino, per Cuoricina animazione. L’inizio della serata è previsto per le 21.45, per un circus party coinvolgente, tenuto insieme da un unico personaggio, figlio d’arte, che intratterrà il pubblico di tutte le età. Magico Valentino è un clown, un mimo, il mago, l’acrobata, l’animatore, il giullare, un’artista di strada capace di creare coinvolgimento per tutta la famiglia.

Il week-end si chiude domenica 11 con la serata #LiveMusic che vedrà come protagonista indiscusso Simone Baldini Tosi in un concerto dove alterna chitarra e pianoforte. Ad accompagnarlo nella serata con sound elettronici, il dj producer Francesco Baggiani. Sarà uno spettacolo live che ripercorre tutto l’iter dell’artista, dai primi brani suonati in Maremma alle ultime canzoni. Un percorso musicale della vita dell’artista. Oltre che musicista, Simone Baldini Tosi è attore e istruttore yoga. Ha pubblicato alcuni dischi pubblicati e lavorato per la Sugar, con Caterina Caselli, e ha scritto i testi per Marco Mengoni. Attualmente, l’artista è impegnato in un lavoro teatrale con i musicisti di Giorgio Gaber e il suo autore storico, Sandro Luporini.