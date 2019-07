Le serate al Porto: danza, spettacoli e tanta musica. Sul palco i Fanfara Station

MARINA DI GROSSETO -Tre appuntamenti da non perdere questo fine settimana al Porto della Maremma, dove si susseguiranno spettacoli di ballo, animazione, musica dal vivo e tante iniziative nuove, per un altro week-end de Le sere al Porto 2019. Organizzati dal Porto della Maremma, in collaborazione con il Comune di Grosseto, gli spettacoli de Le sere al Porto sono tutti a ingresso libero e sono condotti da Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo.

Il week-end si apre venerdì 2 agosto alle 21.45 con l’esibizione della scuola di ballo Odissea 2001, per una serata interamente #dance. Sulla terrazza del Porto della Maremma si susseguiranno coreografie di tutte le tipologie di ballo insegnate all’interno della scuola. Si spazierà dalla disco dance all’hip-hop, dalle danze latino-americane ai balli caraibici, e ancora la break dance, il liscio, i balli standard, lo swing. A esibirsi saranno allievi della scuola, alcuni dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Tra questi il quinto classificato nel mondo al campionato di break dance, la squadra campionessa italiana di formazione per l’Hip-hop, una ragazza seconda classificata nella disco-acrobatica, una coppia arrivata finalista a Miami per le danze standard, una coppia finalista al campionato italiano e la coppia seconda classificata di tango argentino a livello professionale. Tutte persone che nell’agonismo ottengono risultati importanti.

Sabato 3 agosto, giornata ricca di appuntamenti. Alle 19, la terrazza del Porto della Maremma ospiterà lo spettacolo di falconeria Falcon Sailing, di Albori Falconry. Alle 21.45, poi sarà il turno #family con lo spettacolo Vida loca. Un gruppo di animazione affermato, sia per bambini che per adulti, la cui formula vincente è la somma di tutta l’esperienza che serve in questo settore per poter essere considerati dei professionisti. In poco tempo hanno conquistato molte piazze e la fiducia totale di tutti e proprio per questo Cuoricina animazione li ha voluti nel suo team. Capitanato da Pierluigi Giordani, artista del fuoco e giocoliere sorprendente, il gruppo Vida loca sorprenderà il pubblico #family con scenografie, coreografie, costumi, giochi, spettacoli e personaggi a sorpresa. Cuoricina animazione invita il pubblico a partecipare con le mani in alto. Sulla terrazza del Porto della Maremma sarà inoltre allestito dall’Associazione Humanitas, uno stand informativo sulla donazione del sangue e sul centro antiviolenza Evita. Due responsabili saranno a disposizione del pubblico per informare e sensibilizzare e prestare ascolto al pubblico.

Sarà il turno della #LiveMusic domenica 4 agosto alle 21.45, con il concerto dei Fanfara Station, band che fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica e i ritmi e i canti del Maghreb. Un dance party creato dal vivo da soli tre musicisti- Marzouk Mejri, Charles Ferri e Ghiaccioli e Branzini dj – e due loop station, usate per sovraincidere le tracce e manipolare i suoni acustici e elettronici. Ispirato dal ricordo della banda del padre di Marzouk Mejri, Fanfara Station celebra l’epopea delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe. Gli strumenti utilizzati sono tra i più svariati: le percussioni scascika, tar, bendir, darbuka e tabla che si intrecciano con la tromba, il trombone, il clarinetto e i tre fiati tunisini (nay, mizued e ocra). A dare vita al progetto sono i tre musicisti: Marzouk Mejri, cantautore e polistrumentista tunisino, considerato uno dei migliori percussionisti sulla scena italiana. Nasce in una famiglia di musicisti – suo padre è stato un noto suonatore di darbouka – Tebourba, a circa 30 km dalla capitale Tunisi. Lo statunitense Charles Ferris il cui stile trombettistico si fonda sullo studio delle diverse tradizioni musicali del mondo, soprattutto sulla sperimentazione performativa nei generi legati alla diaspora africana e alle tradizioni balcaniche. Nel 2006 inizia a esplorare la musica classica e popolare tunisina nel Marzouk Ensemble, accompagnandosi ai fratelli del leader. Marco Dalmasso aka Ghiaccioli e Branzini è dj e produttore torinese di stanza a Firenze che negli anni ha sviluppato uno stile assai personale, partendo dall’elettronica e contaminandola col blues, il jazz e il folk. Tebourba è il loro primo album.