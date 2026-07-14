PORTO SANTO STEFANO – Le regole servono a tenere in ordine il mondo. Ma sono quelle infrante che, qualche volta, cambiano una vita.

Da questa sottile linea di confine prende avvio Le Regole Infrante (Piemme), il romanzo di Silva Gentilini che sarà protagonista dell’incontro in programma giovedì 16 luglio, alle ore 21.00, presso il Centro Studi Don Pietro Fanciulli.

A dialogare con l’autrice sarà Mara Scotto, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario, con delega alla Cultura e pittrice del territorio.

La serata offrirà inoltre al pubblico l’occasione di parlare di Malamore e altro (Heimat), il nuovo romanzo del dottor Mauro Mazzolai, in un incontro che riunirà due voci narrative diverse, accomunate dal desiderio di raccontare la complessità dell’animo umano.

Più che una semplice presentazione, sarà un viaggio attraverso storie, emozioni e riflessioni: un momento di ascolto e confronto, dove la letteratura diventa un luogo d’incontro e le parole continuano a vivere ben oltre l’ultima pagina.

L’ingresso è libero.