Le radici e la memoria: Buriano e le sue famiglie. La presentazione del libro

TIRLI – Sarà presentato giovedì 25 giugno a Tirli, a partire dalle 19.30, il libro di Renzo Ronchi “Le radici e la memoria – Buriano e le sue famiglie”.

«Questa pubblicazione – raccontano gli organizzatori -, all’inizio delle ricerche, avrebbe dovuto essere, per Renzo, un lavoro basato unicamente sulla ricostruzione degli alberi genealogici e la provenienza delle famiglie di Buriano. Ma poi Ronchi ho potuto consultare anche i documenti dell’Archivio Storico di Castiglione della Pescaia, che fra atti civili e criminali, deliberazioni, abbracciano un periodo che va dall’ottobre del 1558 al febbraio del 1807 e perciò egli ha aggiunto in questa opera, alcune notizie che descrivono la struttura e l’organizzazione sociale e legislativa del paese di Buriano, sotto lo Stato di Piombino (1398 – 1815)».

«L’obiettivo di Renzo Ronchi dunque, era quello di realizzare un racconto intervallato da esempi su fatti realmente accaduti, ma, vista la vastità della documentazione a disposizione, il filo del discorso sarebbe stato troppo spesso dispersivo e poco lineare; da qui la preferenza dell’autore di scrivere una prima parte sulle informazioni ricavate dai documenti, con qualche esempio, ed una appendice dove vengono riportati fedelmente trascritti i documenti consultati».

«Nell’archivio storico di Castiglione della Pescaia, ci sono tantissimi documenti da studiare. Quelli scelti per la stesura del libro, sono stati inseriti in appendice e non seguono un criterio particolare: l’autore ha considerato interessante, per esempio, la minuziosità di alcuni processi, la singolarità di certi avvenimenti, ed il fatto che alcune notizie erano del tutto inedite. Per ricostruire invece gli alberi delle famiglie, ha consultato i Registri della Parrocchia di Buriano e quelli presenti nella Curia Vescovile di Grosseto, inserendo persino alcune persone che non abitano più in Paese».

«Per quanto è stato possibile, grazie anche al fondo Cardarelli dell’Archivio Storico di Piombino, Renzo Ronchi ha cercato di completare alcune notizie, del resto già esaurientemente riportate dall’esperto storico locale Piergiorgio Zotti, nel suo libro sul Paese di Buriano».

La presentazione sarà fatta alla Tana del cinghiale a Tirli.