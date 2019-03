Le più belle Fiat 500 da collezione in esposizione a Aurelia Antica

GROSSETO – Aurelia Antica dedica due giorni agli appassionati del “Cinquino”. Sabato 30 e domenica 31 marzo, per l’intera giornata, il centro commerciale di Grosseto ospita un’esposizione delle più belle Fiat 500 da collezione, con tanti modelli rari e unici. L’evento è organizzato in collaborazione con il coordinamento grossetano del Fiat 500 Club Italia e ha il patrocinio della Provincia di Grosseto e del Comune di Grosseto.

«Ringraziamo il coordinamento di Grosseto del Fiat 500 Club Italia per l’esposizione organizzata al centro commerciale Aurelia Antica – dicono il sindaco e presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti –, evento che siamo felici di aver patrocinato. Questo fine settimana sara possibile ammirare modelli d’epoca di Fiat 500, pezzi unici, prodotti d’eccellenza della produzione industriale italiana, celebri e celebrati com’è noto anche fuori dai nostri confini nazionali. È una due giorni che naturalmente si armonizza con uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione, quello cioè di attrarre visitatori nella nostra Grosseto, e rappresenta un’opportunità ulteriore per ricordarci di valorizzare, noi stessi in primis, uno dei prodotti del made in Italy tra i più iconici che esistano».

Il coordinamento di Grosseto è uno dei 180 in attività in Italia e oltre a valorizzare il modello Fiat 500 si propone anche di promuovere il territorio, con particolare attenzione al turismo e ai prodotti di eccellenza enogastronomica locale. «La manifestazione al centro commerciale Aurelia Antica – dice Adalgisa Banzi, fiduciario del Fiat 500 Club Italia coordinamento di Grosseto – si inserisce nei compiti statuari del club, cioè promuovere e valorizzare la 500 nella sua valenza di fenomeno sociale e di costume, ed è anche un modo per far conoscere alla cittadinanza l’esistenza della nostra organizzazione. La nostra speranza è quella di contribuire a portare due giornate di gioia e colore al centro commerciale, che con entusiasmo ha sposato la nostra idea di mettere in mostra modelli di rara bellezza». Basti pensare che una 500 F è esposta al Moma (Museum of modern art) di New York, quale icona dell’arte moderna. E domenica saranno esposti al centro commerciale anche alcuni esemplari speciali di Fiat 500 dedicati ai Puffi. «Siamo orgogliosi di ospitare in galleria l’esposizione di uno dei simboli più iconici del nostro Paese – dice Laura Mennilli, direttore del centro commerciale Aurelia Antica – con tanti esemplari rari e preziosi di un’automobile che da sempre è nel cuore di tutti. E così, chi vorrà trascorrere un po’ di tempo al nostro centro commerciale nel weekend troverà un’altra occasione da non perdere per farlo, oltre allo shopping e al cinema». Appuntamento con le Fiat 500 sabato e domenica nella galleria di Aurelia Antica.