GROSSETO – Nel capoluogo maremmano ma anche a Orbetello e Follonica, sabato 26 settembre la ventiduesima Giornata nazionale ABIO torna a mettere al centro la cura dei bambini in ospedale.

Simbolo della giornata di solidarietà sarà, come ci ha abituati l’associazione ABIO, un cestino di pere.

Il cestino sarà acquistabile ai banchetti ABIO presidiati dai volontari nei tre principali centri della Maremma:

a Grosseto in piazza Dante dalle 8:00 alle 19:00

in dalle 8:00 alle 19:00 a Orbetello area mercato, loc. La Spiaggetta dalle 8:00 alle 13:00

area mercato, loc. dalle 8:00 alle 13:00 a Follonica in piazza Sivieri dalle 8:00 alle 19:00

L’acquisto dei cestini di pere (contributo di 10 € a cestino) permetterà di continuare a portare gioco, ascolto e conforto ai bambini e ragazzi e alle loro famiglie dove ce n’è più bisogno.