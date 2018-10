Le parole giuste per comunicare la violenza: incontro con il centro antiviolenza

GROSSETO – “Comunicare la violenza: le parole giuste”: è questo il titolo dell’incontro organizzato dalla Libreria delle Ragazze per il 22 ottobre dalle 15 alle 19. Sottotitolo del corso per giornalisti ma aperto a tutti “I mezzi di informazione come opportunità di contrasto agli stereotipi e alla cultura della violenza maschile e di genere”. L’incontro, promosso da Associazione Olympia de Gouges Grosseto, Centro antiviolenza Orbetello, Centro antiviolenza Grosseto, Ordine dei giornalisti, consiglio regionale della Toscana si svolgerà presso la sede di Banca Tema e vedrà la presenza di Sabrina Gaglianone, presidente dei Centri antiviolenza di Grosseto e Orbetello e Giuliana Gentili, attivista Centro antiviolenza. La partecipazione è aperta anche al pubblico, nei limiti della capienza della sala; per informazioni rivolgersi alla segreteria del Centro antiviolenza di Grosseto, tel 0564.413884.