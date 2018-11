“Le pagine del tempo”, la musica da Vivaldi a oggi: concerto per flauti e pianoforte

GROSSETO – L’Associazione Rosa Parks invita al concerto “Le pagine del tempo”, per due flauti e pianoforte, presso la Chiesa Evangelica Battista di via Piave 17 alle 18 di sabato 10 novembre.

Da Vivaldi ad oggi saranno eseguite alcune delle pagine più belle mai scritte per flauto e pianoforte, in un viaggio che porta dal mare in tempesta del ‘700, passando per le variazioni sull’opera lirica all’evocazione del passare del tempo odierno.

Il brano che dà il titolo al concerto è opera inedita del Maestro Francesco Iannitti Piromallo, che crea l’effetto dell’antico e del remoto, il ricordo dell’emozione romantica e l’immagine di bambini che giocano usando diverse taglie del flauto traverso.

La serata può proseguire con una cena di tesseramento all’associazione sul tema “Natura amica a Km. 0″, previa prenotazione entro venerdì al n. 331-1211377.