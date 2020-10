Le opere di padre Quirino in mostra al convento della Selva

SANTA FIORA – Una mostra, con le tante opere di padre Quirino, già parroco e guardiano della chiesa della santissima Trinità della Selva (nel comune di Santa Fiora) dal 1968 al 1979. E un catalogo delle opere stesse. L’inaugurazione della mostra avverrà domenica 4 ottobre, alle 12.

«Padre Quirino – racconta Lidiano Balocchi, curatore della mostra – era nato nel 1923e è morto nel 1985, e fu parroco della Selva sino a1979. Andando via di fretta lasciò moltissime opere di pittura nella sua stanza. Quando morì il convento venne chiuso. Le opere furono ritrovate nel 2011».

«Ho proposto al Comune e all associazione di Selva di farne una mostra. Hanno accettato, anzi il comune ne ha finanziato un bel catalogo (che uscirà sabato). La mostra da me curata verra inaugurata il 4 domenica alle ore 12 dentro una gran festa per tutto il giorno alla santissima Trinita».