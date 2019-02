Le opere del pittore partenopeo che amava la Maremma: la mostra in città

GROSSETO – “Arte e opere” è la mostra retrospettiva dedicata al pittore Francesco De Rosa che partirà martedì 26 febbrai alle 17 nella Galleria “Il Quadrivio” Viale Sonnino 100 a Gr. La Mostra sarà visibile fino al 10 marzo dalle 16,30 alle 19,30.

«Una mostra retrospettiva delle opere del pittore – spiegano gli organizzatori – napoletano di nascita e maremmano di cuore e di spirito, Francesco De Rosa che, prematuramente scomparso, si è saputo inserire d’autorità fra gli artisti di maggiore caratura del panorama toscano del Novecento. I suoi quadri, mai banali e scontati, sia nei paesaggi che nei volti e delle figure; i suoi colori, con quel rosa dominante che però non era un rosa qualsiasi ma una tinta di densità drammatica e fortemente espressiva, sono rimasti nel cuore e valgono per Francesco De Rosa un posto di primo piano. Persona di particolare sensibilità, Francesco De Rosa ci ha lasciato il ricordo di una persona di grande dolcezza e profonda umanità, attento lettore del suo tempo ed artista di rara bravura».

«Questa terra che egli, napoletano di nascita, ha eletto come sua stabile sede – spiega Giuseppina Scotti – perché, come dice, è innamorato della maremma, che offre agli spiriti sensibili gli spunti più vari, le ispirazioni più vere. Le sue tele sono dolcissime, sia nei paesaggi rosati, colmi di intimità, che in quelli invernali, dove la neve risplende in tutta la sua nitidezza, sia negli alberi, che pur scheletrici non “soffrono” ma infondono quiete all’anima, come quei fiori, quei fiori così semplici, umili, che De Rosa vede raccogliere nei campi quando la primavera li fa schiudere, per poi morire, mentre il pittore li rende immortali con i loto colori semplici, comuni quali sono e pur soffusi di una spontanea, personale ispirazione. Egli inneggia alla natura, al bello, a tutto ciò che c’è di più intimo e di più dolce nel creato: anche la donna nel “nudo” è composta e serena, in una quiete infinita, in una raffinatezza di linee e di una amalgama di colori che caratterizzano tutta l’ opera pittorica di De Rosa».