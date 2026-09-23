MASSA MARITTIMA – Proseguono gli incontri alla biblioteca Gaetano Badii di Massa Marittima con una interessante iniziativa sui temi dell’adolescenza dal titolo “Le nuove solitudini. L’arte e la scienza di vivere l’adolescenza tra narrativa di sé e regolazione delle emozioni”.

L’incontro si propone di aprire un confronto necessario sui temi dell’adolescenza, della solitudine e della gestione delle emozioni in un mondo sempre più mediato da dinamiche digitali e virtuali.

L’appuntamento è in programma venerdì 25 settembre alle 16.30.

“Ritengo che sia un argomento di estremo interesse per i docenti, le famiglie oltre che per gli adolescenti stessi – sottolinea Claudia Mori, direttrice della Biblioteca comunale Gaetano Badii – La discussione sarà guidata da esperti qualificati e affronterà con profondità queste tematiche che toccano da vicino e pesantemente la quotidianità dei giovani. Al termine degli interventi sarà dato ampio spazio al confronto e all’interazione con il pubblico.”

Partecipano: Giovanni Cutolo, psichiatra e psicoterapeuta; Claudio Coscarella, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta; Viviana Puggioni, psicologa e psicoterapeuta e un genitore dell’associazione Hikikomori Italia. Interverranno inoltre gli operatori dei servizi e delle cooperative Ets.