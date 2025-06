PORTO SANTO STEFANO – La magia de “La Strega del Mare” di Massimo Bernardi, le “Streghe” per tutti, ritorna a far emozionare l’Argentario in una mostra fotografica a firma di Enzo Russo, il paparazzo maremanno che ha immortalato – dagli anni 80 ai primi anni del Duemila – le notti più belle dell’Argentario, illuminate dalle stroboscopiche dello storico locale notturno affacciato su Cala Grande.

L’appuntamento è per mercoledi 25 giugno alle 19 al Bar Giulia di Porto Santo Stefano. Venti pannelli 50×100, in tutto 50 scatti, per un viaggio a ritroso che vuole essere anche un omaggio all’indimenticabile patron scomparso nel 2018, anima insostituibile tra la pista e i tavoli a lume di candela, con la sua ospitalità e le sue originali idee.

Proprio Massimo Bernardi, nel 2001, consegnó a Enzo Russo il premio ‘Un leone di successo’ per la sua preziosa narrazione di quegli anni sorprendenti. Special guest dell’appuntamento al Bar Giulia, sarà il dj Ettore Raso, uno dei protagonisti della consolle a picco sul Tirreno, che ha fatto ballare migliaia di giovani e vip.

Per l’occasione sarà presentata anche una pubblicazione dedicata al locale divenuto mito, con le foto più belle scattate da Enzo Russo. La mostra sarà poi visitabile fino al 4 luglio