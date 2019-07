“Le notti dell’Archeologia”: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

GROSSETO – Da sabato 29 giugno al 4 agosto si svolgono in tutta la Regione “Le notti dell’Archeologia”, un’iniziativa promossa dalla Regione Toscana sempre molto attesa da un vasto pubblico di appassionati e non solo: aperture straordinarie serali e notturne, eventi dedicati nei musei e parchi archeologici in tutta la regione.

Questa diciannovesima edizione ha come filo conduttore “Arte e techne” con l’obiettivo di valorizzare le componenti estetiche ed artistiche delle collezioni dalla preistoria ad oggi con uno sguardo attento sia alle tecniche di realizzazione dei manufatti artistici che alla tecnologia disponibile fin dai tempi più remoti.

Molti musei della rete Musei di Maremma hanno aderito alla manifestazione con un ricco programma di eventi. I prossimi appuntamenti previsti da domani e sabato riguardano Scarlino e Grosseto.

A Scarlino, nel quadro del ciclo di conferenze “Leggere il passato attraverso l’archeologia e le scienze applicate”, in collaborazione con gli studiosi del Progetto ERC nEU-Med – Università di Siena, domani venerdì 12 luglio alle 18 al Museo Archeologico del Portus Scabris del Puntone conferenza dal titolo “Tra boschi e paludi nella Val di Pecora. La vita del paesaggio e dell’uomo medievale attraverso il dato archeologico”. Intervengono Mauro Buonincontri e Serena Viva. Ingresso libero, info: 056638023.

Al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto, piazza Baccarini, sabato 13 luglio è prevista l’apertura straordinaria dalle 18 alle 24 con una serata dal titolo “Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità”. Sono previsti due appuntamenti. Alle 18 visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo” a cura del personale del Maam, mentre alle 21.30, alla Cattedrale di San Lorenzo, discesa al vano ipogeo in collaborazione con Società Naturalistica Speleologica Maremmana. A seguire, per tutti i partecipanti che si sono calati nel vano ipogeo, visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo” a cura del personale del museo. Evento a numero chiuso e prenotazione obbligatoria. Ingresso gratuito, info e prenotazioni: 0564488752. Il programma dettagliato sul programma completo delle Notti dell’Archeologia può essere consultato nel sito: www.museidimaremma.it.